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Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenildiğinin tespiti üzerine TİB ve TÜBİTAK’ta görev yapan 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, aralarında 15 Temmuz darbe girişimi sıra

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 20:14 | Son Güncelleme

IHAAW200530-ASA/22-02-2018 - Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenildiğinin tespiti üzerine TİB ve TÜBİTAK’ta görev yapan 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. 22.02.2018 20:05:30 TSI NNNN

IHAAW200530-ASA/22-02-2018

- Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenildiğinin tespiti üzerine TİB ve TÜBİTAK’ta görev yapan 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, aralarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada yargılanan FETÖ’nün sivil imamı Harun Biniş’in de bulunduğu 24 sanığın farklı derecelerde hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

22.02.2018 20:05:30 TSI
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