Devlet hastanesinde görevli 1'i doktor 3 kişiye rüşvet gözaltısı (2)

DOKTOR VE MEDİKALCİ TUTUKLANDI
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçak parası ve rüşvet aldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen doktor Murat Acar ve medikalci Sertaç Şen tutuklanırken, sekreter Hülya Y., adli kontrolle serbest bırakıldı.
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