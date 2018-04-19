Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kentte bulunan Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yolsuzluk soruşturması başlatıldığı duyuruldu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nün Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yolsuzluk ihbarı üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 13/12/2017 tarihinde soruşturma başlatılmış olup, iddialar araştırılarak soruşturma işlemine devam edilmektedir" denildi.