Devlet Resim Heykel Müzesi'ne yüksek teknolojili koruma

ANKARA, (DHA) - ANKARA Devlet Resim Heykel Müzesi'nde restorasyon ve onarım çalışmaları başlıyor, müze 16 Nisan itibariyle gecici olarak ziyarete kapatılıyor. Yüksek teknik donanıma sahip restorasyon laboratuvarlarının kurulacağı yenileme sürecinde, Şefik Bursalı Müze Evi'nde teşhir edilen çalışmaların da içinde olduğu onarım ve bakıma muhtaç eserlerin restorasyonları yapılacak.
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Türkiye'nin sanat yaşamında derin izler bırakmış sanatçıların çalışmalarının sergilendiği Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi artık daha yüksek teknolojiyle korunacak. Türkiye'nin önemli sanatsal mekanlarından olan ihtişamlı müzedeki çalışmalar için yüksek teknik donanıma sahip eser restorasyon laboratuvarları kurulacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığının müzede başlatacağı restorasyon çalışmalarıyla, ısı ve nem miktarlarını sabitleyen, yangın sezim ve uyarılarına sahip, güvenlik kameraları ile donatılmış, günümüz müzecilik kriterlerine uygun modern bir eser deposu yapılacak. Müzenin konser salonundaki localar, aplikler ve koltuklar ise restore edilecek.
ESERLER TOZDAN KORUNACAK
Sanatçılara ve sanatseverlere daha iyi hizmet verebilmesi için başlatılacak iyileştirme, onarım ve restorasyon çalışmalarından teşhirdeki eserlerin olumsuz etkilenmemesi için Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi 16 Nisan itibariyle gecici olarak ziyarete kapatılacak. Bu süreçte, Şefik Bursalı Müze Evi'nde teşhir edilen çalışmaların da içinde olduğu onarım ve bakıma muhtaç eserlerin restorasyonları yapılacak.
FOTOĞRAFLI
Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı
Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Putin'den orduya darbe: 11 general ve 1 albayı görevden aldı
Aylin Nazlıaka için karar verildi
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum