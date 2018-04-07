Devlet Resim Heykel Müzesi'ne yüksek teknolojili koruma

ANKARA, (DHA) - ANKARA Devlet Resim Heykel Müzesi'nde restorasyon ve onarım çalışmaları başlıyor, müze 16 Nisan itibariyle gecici olarak ziyarete kapatılıyor. Yüksek teknik donanıma sahip restorasyon laboratuvarlarının kurulacağı yenileme sürecinde, Şefik Bursalı Müze Evi'nde teşhir edilen çalışmaların da içinde olduğu onarım ve bakıma muhtaç eserlerin restorasyonları yapılacak.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Türkiye'nin sanat yaşamında derin izler bırakmış sanatçıların çalışmalarının sergilendiği Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi artık daha yüksek teknolojiyle korunacak. Türkiye'nin önemli sanatsal mekanlarından olan ihtişamlı müzedeki çalışmalar için yüksek teknik donanıma sahip eser restorasyon laboratuvarları kurulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzede başlatacağı restorasyon çalışmalarıyla, ısı ve nem miktarlarını sabitleyen, yangın sezim ve uyarılarına sahip, güvenlik kameraları ile donatılmış, günümüz müzecilik kriterlerine uygun modern bir eser deposu yapılacak. Müzenin konser salonundaki localar, aplikler ve koltuklar ise restore edilecek.

ESERLER TOZDAN KORUNACAK

Sanatçılara ve sanatseverlere daha iyi hizmet verebilmesi için başlatılacak iyileştirme, onarım ve restorasyon çalışmalarından teşhirdeki eserlerin olumsuz etkilenmemesi için Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi 16 Nisan itibariyle gecici olarak ziyarete kapatılacak. Bu süreçte, Şefik Bursalı Müze Evi'nde teşhir edilen çalışmaların da içinde olduğu onarım ve bakıma muhtaç eserlerin restorasyonları yapılacak.

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