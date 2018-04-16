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Devrek’te araç takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Uzunçay mevkinde meydana gelen kazada, Ertuğrul Çevik idaresindeki 54 FY 641 plakalı özel araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı.

Devrek’te araç takla attı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Uzunçay mevkinde meydana gelen kazada, Ertuğrul Çevik idaresindeki 54 FY 641 plakalı özel araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Sürücü Çevik ağır yaralandı. İlk müdahalesi Devrek Devlet Hastanesinde yapılan sürücü Zonguldak Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, olayla soruşturma başlatıldı.

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