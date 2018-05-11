Devrilen ATV aracının sürücüsü öldü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAG'ın Malkara ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan İsmail Aydemir, kullandığı ATV'nin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Malkara'da ATV aracılığıyla mahalleleri dolaşarak ayakkabı tamirciliği yapan, evli 2 çocuk babası İsmail Aydemir, akşam saatlerinde Şahin Mahallesi'ne gitti. Kahvehanedeki müşterilerinin ayakkabılarını tamir eden Aydemir, ATV aracıyla evine dönmek için yola çıktı. Aydemir'in kullandığı araç yağmur nedeniyle çamurla kaplanan Şahin ile Pirinççeşme mahalleleri arasındaki karayolunda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki sürücülerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Aydemir'in öldüğünü belirledi. Aydemir'in yakınları geldikleri olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

