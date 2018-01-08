Devrilen beton mikseri elektrik direğini yıktı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, virajda devrilen ve elektrik direğine çarpan beton mikserinin şoförü Süleyman Bahadır Nalbantoğlu (54) yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Zafer Mahallesi orman yolunda meydan geldi. Süleyman Bahadır Nalbantoğlu yönetimindeki 59 PR 291 plakalı beton mikseri, Gaziemir'den Karabağlar yönüne giderken virajı dönemeyip, elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık, AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Nalbantoğlu, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nalbantoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle kazanın olduğu mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
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