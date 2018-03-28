HABER

Devrilen beton mikserinin şoförünü, sıkıştığı yerden AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 13:57 | Son Güncelleme

KARS’ta kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan meton mikserinin şoförü Ayhan Koca (28), sıkıştığı yerden AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Devrilen beton mikserinin şoförünü, sıkıştığı yerden AFAD kurtardı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan meton mikserinin şoförü Ayhan Koca (28), sıkıştığı yerden AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Koca, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Karakurt-Horasan karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Baraj inşaatı çalışması için Erzurum'a giden Ayhan Koca yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri, bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, Ayhan Koca, şoför mahallinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Ayhan Koca, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen beton mikserinin şoförünü, sıkıştığı yerden AFAD kurtardıDevrilen beton mikserinin şoförünü, sıkıştığı yerden AFAD kurtardıDevrilen beton mikserinin şoförünü, sıkıştığı yerden AFAD kurtardıDevrilen beton mikserinin şoförünü, sıkıştığı yerden AFAD kurtardı

Netanyahu hastaneye kaldırıldıNetanyahu hastaneye kaldırıldı
İkinci duyuru yapıldı! Büyük operasyon başlıyorİkinci duyuru yapıldı! Büyük operasyon başlıyor
2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.