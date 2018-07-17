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Devrilen hafriyat kamyonunun şoförü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, virajda şarampole devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Ö.Y.

Devrilen hafriyat kamyonunun şoförü öldü

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, virajda şarampole devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Ö.Y. (58), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Laleköyü mülki sınırları içerisindeki taşocağı mevkiinde meydana geldi. Ö.Y. yönetimindeki hafriyat yüklü 27 VR 975 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken, iddiaya göre, hızlı girdiği virajda devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ö.Y.'nin olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Devrilen hafriyat kamyonunun şoförü öldüDevrilen hafriyat kamyonunun şoförü öldüDevrilen hafriyat kamyonunun şoförü öldü

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