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Devrilen kamyon alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 14:14 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan boya ve plastik malzeme yüklü kamyon, kullanılmaz hale geldi.

Devrilen kamyon alev alev yandı

Ender DURMAZ/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan boya ve plastik malzeme yüklü kamyon, kullanılmaz hale geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Balıkesir karayolunun Susurluk ilçesi Agop mevkiinde meydana geldi. Balıkesir yönüne giden İzzettin Güneş yönetimindeki 35 HUZ 39 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kamyonun kasasında bulunan boya ve plastik malzemeler alev aldı. Alev topuna dönen kamyondaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken, kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen kamyon alev alev yandı

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