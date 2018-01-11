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Devrilen kamyon, elektrik direğine çarparak durdu

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 18:12 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon, elektrik direğine çarparak durabildi.

Kaza Samsun-Sinop Karayolu üzeri Bafra ilçesi Kelikler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 55 K 0641 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kamyon, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü yara alzaken, mahallede kısa süreli elektrik kesintisi oldu.

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