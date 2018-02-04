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Devrilen kamyonda ölen 2 orman işçisi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 16:59 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, devrilen kamyonun altında kalarak, yaşamını yitiren orman işçileri Sabri Ören (50) ve İdris Demirci (51), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bülent DİKTEPE/YENİCE (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, devrilen kamyonun altında kalarak, yaşamını yitiren orman işçileri Sabri Ören (50) ve İdris Demirci (51), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, dün akşam saatlerinde, Yenice İncedere Orman İşletme Şefliği bölgesine bağlı Fındıkaltı mevkisinde meydana geldi. Orman işçilerini ilçe merkezine götüren ve kasasında traktör bulunan Mehmet Aydın yönetimindeki 78 YC 775 plakalı kamyon, ilk belirlemelere göre, yolun kenarında yumuşak toprağın kayması sonucu 7 metreden şarampole yuvarlandı. Kamyonun kasasında bulunan Sabri Ören ve İdris Demirci, aracın altında kalarak, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Ören ve Demirci'nin hastaneden alınan cenazeleri, Merkez Camii'ne getirildi. Cenazeye, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, orman işçileri, ölenlerin yakınları ve çok sayıda Karabüklü katıldı. Cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Sabri Ören ile evli ve 1 çocuk babası İdris Demirci'nin cenazeleri, Hisar köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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