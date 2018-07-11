Devrilen kamyondaki 20 ton tuğla yola savruldu

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonun kasasındaki 20 ton yanmaz fırın tuğlası yola savruldu, sürücü hafif yaralandı. Kaza, dün akşam Nurdağı-Adana karayolunda meydana geldi. Osmaniye'de yüklediği 20 ton yanmaz fırın tuğlasını, Nurdağı'na getiren Sefer Burak (55), yönetimindeki 44 BT 653 plakalı kamyonla virajı dönerken direksiyon kontrolünü yitirince, araç yol ortasına devrildi. Kasadaki 20 ton yanmaz fırın tuğlası yola savruldu. Devrilen kamyonun ön camından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü, emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sürücü Sefer Burak'a ayakta müdahalede bulundu. Kamyonun çekiciyle kaldırılmasının ardından yanmaz tuğlalar, başka bir araçla toplandı. Temizlenin yol, yaklaşık 2 saatin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

