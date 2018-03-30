Devrilen karton yüklü TIR parçalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karton yüklü TIR devrildi. Bir kişinin yaralandığı kazada TIR parçalara ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nden karton yükledikten sonra Bandırma’ya doğru yola çıkan Ferhat Kartal idaresindeki 16 KDN 04 plakalı TIR, İnegöl-Bursa karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde rampadan aşağıya inerken, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek parçalanan TIR’da sürücü şoför mahallinde sıkıştı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TIR’ın üzerindeki kartonlar başka bir araçla Bandırma’ya sevk edildi.