Devrilen karton yüklü TIR parçalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karton yüklü TIR devrildi. Bir kişinin yaralandığı kazada TIR parçalara ayrıldı.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nden karton yükledikten sonra Bandırma’ya doğru yola çıkan Ferhat Kartal idaresindeki 16 KDN 04 plakalı TIR, İnegöl-Bursa karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde rampadan aşağıya inerken, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek parçalanan TIR’da sürücü şoför mahallinde sıkıştı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TIR’ın üzerindeki kartonlar başka bir araçla Bandırma’ya sevk edildi.
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı
Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum