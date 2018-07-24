Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta devrilen kepçenin altında kalan operatör öldü.

Olay, bugün Ayancık ilçesi Gebelit mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Devlet Su İşleri Sinop 74'üncü Şube'de görevli kepçe operatörü Levent Yılmaz, idaresindeki kepçenin devrilmesi sonucu altında kaldı. Kazada Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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