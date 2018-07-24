HABER

Devrilen kepçenin altında kalan operatör öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

SİNOP'ta devrilen kepçenin altında kalan operatör öldü.

Devrilen kepçenin altında kalan operatör öldü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta devrilen kepçenin altında kalan operatör öldü.
Olay, bugün Ayancık ilçesi Gebelit mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Devlet Su İşleri Sinop 74'üncü Şube'de görevli kepçe operatörü Levent Yılmaz, idaresindeki kepçenin devrilmesi sonucu altında kaldı. Kazada Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
FOTOĞRAFLI

Devrilen kepçenin altında kalan operatör öldü

PARTNER Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada? Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada?
Karaman'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişi defnedildiKaraman'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi
Kayıp Evrim'in babası önce 'traktörden düştü', sonra 'bilmiyorum' demiş (2)Kayıp Evrim'in babası önce 'traktörden düştü', sonra 'bilmiyorum' demiş (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.