Devrilen kepçenin operatörüne 1002 TL ceza

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, devrilerek, yan yatan kepçenin operatörü Samed Dere (22) yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Dere'ye operatörlük belgesindeki eksikler nedeniyle 1002 TL'lik idari para cezası kesildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Karabük Üniversitesi eski yol üzerinde meydana geldi. Samed Dere'nin süpürme çalışması sırasında manevra yaptığı kepçe, devrilerek, yan yattı. Kepçenin operatörü Dere, iş makinesinden arkadaşlarının yardımıyla hafif yaralı olarak çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dere, tedavisi sonrası taburcu edildi. Polis ekipleri, Samed Dere'ye operatörlük belgesindeki eksikler nedeniyle 1002 TL'lik idari para cezası kesti.
FOTOĞRAFLI
Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle
Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum