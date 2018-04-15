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Devrilen kepçenin operatörüne 1002 TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, devrilerek, yan yatan kepçenin operatörü Samed Dere (22) yaralandı.

Devrilen kepçenin operatörüne 1002 TL ceza

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, devrilerek, yan yatan kepçenin operatörü Samed Dere (22) yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Dere'ye operatörlük belgesindeki eksikler nedeniyle 1002 TL'lik idari para cezası kesildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Karabük Üniversitesi eski yol üzerinde meydana geldi. Samed Dere'nin süpürme çalışması sırasında manevra yaptığı kepçe, devrilerek, yan yattı. Kepçenin operatörü Dere, iş makinesinden arkadaşlarının yardımıyla hafif yaralı olarak çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dere, tedavisi sonrası taburcu edildi. Polis ekipleri, Samed Dere'ye operatörlük belgesindeki eksikler nedeniyle 1002 TL'lik idari para cezası kesti.

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Devrilen kepçenin operatörüne 1002 TL cezaDevrilen kepçenin operatörüne 1002 TL ceza

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