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Devrilen LPG dolu tanker, korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 15:17 | Son Güncelleme

KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker, elektrik diğeri ve ağaçları devirip yan yattı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker, elektrik diğeri ve ağaçları devirip yan yattı. İtfaiye ekipleri, tankerin infilak etme ihtimaline karşın soğutma çalışması yaptı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Hüseyin Uçar (36) yönetimindeki 34 BRR 38 plakalı LPG yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki ağaçlar ile elektrik direğini deviren tanker, yan yattı. Yaralanan tanker şoförü Hüseyin Uçar, diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de patlama ihtimaline karşın tankerde soğutma işlemi yaptı.

Trafik kontrollü olarak sağlanırken, tankerin uzman ekiplerce kaldırılacağı belirtildi.

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