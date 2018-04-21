Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, motosiklet devrildi, kask takmadığı belirtilen sürücü Akın Arık (28), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Malgaçmustafa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir otelin restoranında çalışan Akın Arık, yönetimindeki plakasız motosikletinin direksiyon kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletin sürücü Arık, kaza yerinde hayatını kaybetti. Arık'ın cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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