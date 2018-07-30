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Devrilen otomobilde uyuşturucu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, polislerin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kovalamaca sırasında aydınlatma direğine çaptıktan sonra devrildi.

Devrilen otomobilde uyuşturucu bulundu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, polislerin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kovalamaca sırasında aydınlatma direğine çaptıktan sonra devrildi. Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Paşabağı Mahallesi'nde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli araçları durdurarak arayıp, içinde bulunanların kimliklerini kontrol etti. Polislerin, uygulama noktasında şüphelendiği, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 31 AIL 01 plakalı otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polislerin peşine düştüğü otomobil, kovalamaca sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarparak devrildi. Ters dönerek duran ve polislerin yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilde kaza sırasında hafif yaralanan 3 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Devrilen otomobilde uyuşturucu bulundu

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