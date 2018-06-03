HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Devrilen otomobildeki çift ve 3 yaşındaki oğulları öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 14:41 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki imam Abdullah Gargıl ile eşi Halime Gargıl ile oğulları Muhammed Eymen Gargıl (3) yaşamını yitirdi.

Devrilen otomobildeki çift ve 3 yaşındaki oğulları öldü

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki imam Abdullah Gargıl ile eşi Halime Gargıl ile oğulları Muhammed Eymen Gargıl (3) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ceylanpınar ilçesindeki Hz. Selman Camisi’nde imamlık yapan Abdullah Gargıl (35) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Abdullah Gargıl ile yanındaki eşi Halime ve oğulları Muhammed Eymen Gargıl hayatını kaybetti.
Gaziantep'te hafızlık eğitimi alan oğullarını ziyaretten döndükleri belirtilen Gargıl çifti ile oğullarının cenazesi, morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen otomobildeki çift ve 3 yaşındaki oğulları öldü

PARTNERMetal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...Metal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...
Şehit Uzman Çavuş Ergin, Giresun'da toprağa verildiŞehit Uzman Çavuş Ergin, Giresun'da toprağa verildi
Fotoğraflar // Şile'de tekne battı: 1 ölü 1 kayıpFotoğraflar // Şile'de tekne battı: 1 ölü 1 kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'a turist akını

Bodrum'a turist akını

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.