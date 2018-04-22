Devrilen otomobilden burnu kanamadan çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Side-Kumkoy sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Ilıca Kumköy istikametine gitmekte olan Mustafa Can Gezgin’ın kullandığı 35 EDY 33 plakalı otomobil, Side-Kumköy sınırında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü Mustafa Can Gezgin, kazayı burnu kanamadan atlattı.