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Devrilen otomobilden burnu kanamadan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.Kaza, öğle saatlerinde Side-Kumkoy sahil yolunda meydana geldi.

Devrilen otomobilden burnu kanamadan çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.
Kaza, öğle saatlerinde Side-Kumkoy sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Ilıca Kumköy istikametine gitmekte olan Mustafa Can Gezgin’ın kullandığı 35 EDY 33 plakalı otomobil, Side-Kumköy sınırında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü Mustafa Can Gezgin, kazayı burnu kanamadan atlattı.

Devrilen otomobilden burnu kanamadan çıktı

Devrilen otomobilden burnu kanamadan çıktı

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