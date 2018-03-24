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Devrilen pat patın altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, devrilen tarım aracı pat patın altında kalan Ahmet Özdemir (53) yaşamını yitirdi.

Devrilen pat patın altında kalarak öldü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, devrilen tarım aracı pat patın altında kalan Ahmet Özdemir (53) yaşamını yitirdi.
Kaza öğleden sonra, Akyazı Dedeler mevkiinde meydana geldi. Ahmet Özdemir idaresindeki pat pat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen pat patın altında kalan Ahmet Özdemir'i gören orman işçileri yardım istedi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil ekibi geldi. Vatandaşların da yardımıyla pat pat kaldırıldı. 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet Özdemir'in öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen Ahmet Özdemir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Ahmet Özdemir'in cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen pat patın altında kalarak öldüDevrilen pat patın altında kalarak öldüDevrilen pat patın altında kalarak öldü

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