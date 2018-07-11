Devrilen patpatın altında kalıp öldü

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen patpatın altında kalan sürücü Yaşar Sağlam (53), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Ordubaşı Mahallesi Derekırık mevkisinde meydana geldi. Fındık bahçesine ot biçmek için gelen Yaşar Sağlam yönetimindeki patpat, kontrolden çıkarak, devrildi. Sağlam, patpatın altında kalırken, çevredekiler sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sağlam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşar Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTĞRAFLI
MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası
8 Türk'ü öldürmüşlerdi! Tarihi karar açıklandı
'Adnan Oktar belasını buldu'
Trump şoke etti: Siz Rusya'nın esirisiniz
Adnan Oktar ve kediciklere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
Artık Kraliçe'nin yeni gözdesi Meghan Markle
İYİ Parti'de büyük kriz!
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü
Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı
BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum