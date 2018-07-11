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Devrilen patpatın altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen patpatın altında kalan sürücü Yaşar Sağlam (53), yaşamını yitirdi.  Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Ordubaşı Mahallesi Derekırık mevkisinde meydana geldi.

Devrilen patpatın altında kalıp öldü

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen patpatın altında kalan sürücü Yaşar Sağlam (53), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Ordubaşı Mahallesi Derekırık mevkisinde meydana geldi. Fındık bahçesine ot biçmek için gelen Yaşar Sağlam yönetimindeki patpat, kontrolden çıkarak, devrildi. Sağlam, patpatın altında kalırken, çevredekiler sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sağlam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşar Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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