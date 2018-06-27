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Devrilen sepetli motosikletinin altında kalıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 17:47 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen sepetli motosikletin altında kalan sürücü Cezmi Kök (63), yaşamını yitirdi.

Devrilen sepetli motosikletinin altında kalıp, öldü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen sepetli motosikletin altında kalan sürücü Cezmi Kök (63), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kula- Selendi eski yolunun Boztepe mevkisinde meydana geldi. Kula'dan Emir Kaplıcaları yönüne giden Cezmi Kök (63) yönetimindeki 45 PH 432 plakalı sepetli motosiklet, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada motosikletin altında kalan Kök, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri ve savcı, olay yerinde incelemede bulundu. Cezmi Kök'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Devrilen sepetli motosikletinin altında kalıp, öldüDevrilen sepetli motosikletinin altında kalıp, öldü

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