Devrilen sepetli motosikletinin altında kalıp, öldü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen sepetli motosikletin altında kalan sürücü Cezmi Kök (63), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kula- Selendi eski yolunun Boztepe mevkisinde meydana geldi. Kula'dan Emir Kaplıcaları yönüne giden Cezmi Kök (63) yönetimindeki 45 PH 432 plakalı sepetli motosiklet, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada motosikletin altında kalan Kök, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri ve savcı, olay yerinde incelemede bulundu. Cezmi Kök'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı
Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!
Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!
Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'
Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı
Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum