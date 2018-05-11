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Devrilen televizyonun altında kalan çocuk ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 14:40 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon devrilen Halil Efe Kurt (3) ağır yaralandı.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU’da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon devrilen Halil Efe Kurt (3) ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Karanfil Sokak üzerine bulunan evde meydana geldi. Halil Efe Kurt, evlerinin salonunda oyun oynadığı sırada üzerine tüplü televizyon devrildi. Annesi duyduğu ses üzerine girdiği odada çocuğunu televizyonun altından alıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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