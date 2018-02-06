Devrilen tır trafiği saatlerce aksattı

Eskişehir’de orta refüje çarpan bir tırın devrilmesi sonucu ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.
Kaza, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 7. kilometresinde yaşandı. İddialara göre M.O., sürücülüğünü yaptığı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce orta refüje çarpan tır, ardından devrildi. Yaralanan sürücü Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan tır çekilene kadar yol trafiğe kapalı kalırken, sürücülerin saatlerce beklediği belirtildi.
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