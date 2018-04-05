Devrilen tırdaki şekerler yola saçıldı, şoför yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, şeker yüklü tır aynı yönde seyir halinde olan başka bir tıra arkadan çarparak devrildi. Kazada tır şoförü yaralanırken, devrilen tırdaki tonlarca şeker yola saçıldı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Konya Ankara Karayolu Kulu Makas mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şifa K. idaresindeki şeker yüklü 42 GN 003 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde olan Süleyman Özgün yönetimindeki 32 PR 655 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, sürücü Şifa K. yaralanırken, tır refüje devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca şeker ise yola saçıldı. Yaralanan tır şoförü olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola saçılan şekerler sebebiyle karayolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

32 PR 655 plakalı tırın şoförü Süleyman Özgün, seyir halindeyken tırın gelip vurduğunu ve devrildiğini söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.