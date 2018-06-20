Devrilen TIR'ın altında kalan Gürcü sürücü öldü

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, keskin virajda şarampole devrilen TIR'ın şoförü Gürcistan uyruklu Vasil Kvrivishvili öldü.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Gediz- Kütahya karayolu Yaylaköy yakınlarındaki Derbent Virajı'nda meydana geldi. Kütahya'dan Gediz yönüne giden Vasil Kvrivishvili yönetimindeki SZ-117-SS Gürcistan plakalı TIR, virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. TIR'ın altında kalan şoför Kvrivishvili, kaza yerinde öldü. Sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından TIR'ın altından çıkarılan Kvrivishvili'nin cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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