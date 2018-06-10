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Devrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

 KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi.

Devrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldü

Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi. Kazada şoför kabininden fırlayıp, TIR'ın altında kalan sürücü Hasan Cevahir yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki Un Fabrikası mevkisinde meydana geldi. Çorlu'dan Edirne'ye giden Hasan Cevahir yönetimindeki 59 YR 727 plakalı TIR, iddiaya göre, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Şoför kabininden fırlayıp, TIR'ın altında kalan sürücü Cevahir, hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Cevahir'in cenazesi, otopsi için Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Devrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldüDevrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldüDevrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldü

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