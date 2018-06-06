Devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de D-100 karayolunda refüje çarpıp devrilen TIR'ın şoförü Yusuf Görler yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Hacıkadirler Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Görler yönetimindeki 67 LY 898 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada, Yusuf Görler yaralandı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Görler, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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