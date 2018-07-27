HABER

Devrilen TIR'ın sürücüsü cam kesilerek kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 09:59 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Devrilen TIR'ın sürücüsü cam kesilerek kurtarıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, sabaha karşı Zonguldak- İstanbul Karayolu Soğanlı rampasında meydana geldi. Ereğli’den Zonguldak istikametine giden süt firmasına ait Hüseyin Sevinç(55) yönetimindeki 10 VU 262 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan TIR şoförü için sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, TIR'ın ön camını keserek Sevinç'i dışarı çıkarttı.
Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Sevinç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevinç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Devrilen TIR'ın sürücüsü cam kesilerek kurtarıldıDevrilen TIR'ın sürücüsü cam kesilerek kurtarıldıDevrilen TIR'ın sürücüsü cam kesilerek kurtarıldıDevrilen TIR'ın sürücüsü cam kesilerek kurtarıldı

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
İki kardeş, düğün çıkışı bıçaklandıİki kardeş, düğün çıkışı bıçaklandı
'Masa örtüsü' ile uyuşturucu kaçakçılığı'Masa örtüsü' ile uyuşturucu kaçakçılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.