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Devrilen TIR'ın sürücüsü cam kesilerek kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, sabaha karşı Zonguldak- İstanbul Karayolu Soğanlı rampasında meydana geldi. Ereğli’den Zonguldak istikametine giden süt firmasına ait Hüseyin Sevinç(55) yönetimindeki 10 VU 262 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan TIR şoförü için sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, TIR'ın ön camını keserek Sevinç'i dışarı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Sevinç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevinç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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