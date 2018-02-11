Devrilen traktörde can verdi

Amasya’da tarlada çalışırken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Damudere köyünde Mehmet Türkmenoğlu’nun kullandığı traktör tarlada çalıştığı sırada dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Eğimli tarlada taklalar atarak yuvarlanan traktörün altında ezilen 46 yaşındaki Türkmenoğlu’nun hareketsiz şekilde yerde yattığını gören çevredekiler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahale ettiği Türkmenoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.