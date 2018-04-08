Devrilen traktördeki çift yaralandı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile eşi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, ilçeye bağlı Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasından dönen Mustafa Cansız'ın (49) kullandığı 45 ST 174 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Cansız ile yanındaki eşi Neslihan Cansız (52), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çifti ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cansız çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı
Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması
Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!
Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın!
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum