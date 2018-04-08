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Devrilen traktördeki çift yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 18:48 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, devrildi.

Devrilen traktördeki çift yaralandı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile eşi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, ilçeye bağlı Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasından dönen Mustafa Cansız'ın (49) kullandığı 45 ST 174 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Cansız ile yanındaki eşi Neslihan Cansız (52), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çifti ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cansız çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Devrilen traktördeki çift yaralandıDevrilen traktördeki çift yaralandı

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