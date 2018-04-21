Devrilen traktörün 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 17 yaşındaki Hasan Akkuş yönetimindeki traktörün devrilmesi sonucu genç sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Akkuş yönetimindeki 09 VE 712 plakalı traktör, sazlıkların bulunduğu alandan geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen gencin cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Milas Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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