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Devrilen traktörün altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 06:01 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yukarıbaraklı köyünde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 05 HC 826 plakalı traktörle tarlasına giden Osman Gürel (77), eğimli arazide aracı park etmek istedi.

Devrilen traktörün altında can verdi

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yukarıbaraklı köyünde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 05 HC 826 plakalı traktörle tarlasına giden Osman Gürel (77), eğimli arazide aracı park etmek istedi. El freni tutmayan traktörün geri manevra yaparak devrilmesi sonucu altında kalal Gürel, olay yerinde can verdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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