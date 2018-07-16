Devrilen traktörün altında can verdi

Sefa ÜNAL/KARATAŞ(Adana), (DHA) - ADANA'nın Karataş ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Ali İzoğlu (55), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Karagöcer Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ali İzoğlu, traktörü ile tarla sürerken, çitin kenarındaki engebeli arazide aracın kantrolünü kaybetti. İzoğlu, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İzoğlu'nun öldüğü belirlendi. Traktörün altından çıkartılan İzoğlu'nun cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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