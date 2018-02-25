Devrilen traktörün altında kalan çiftçi feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yakasinek kasabasında meydana geldi. Yakasinek Sebze Hali karşısında Said Durmuşer’e ait 03 KL 714 plakalı traktörle hayvan gübresi taşıyan Hacı Ali Durmuşer isimli çiftçi, geriye dönmek istediği sırada traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Durmuşer, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen aracın çıkartılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından traktörün altından çıkartılan Durmuşer’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Sultandağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.