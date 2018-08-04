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Devrilen traktörün altında kalan emekli imam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan emekli imam Hüseyin Dağlı (63), yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalan emekli imam öldü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan emekli imam Hüseyin Dağlı (63), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Çamyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Soğukpınar Küme Evleri'ndeki evine dönen emekli imam Hüseyin Dağlı yönetimindeki 35 AK 8420 plakalı traktör, 5 metrelik şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Dağlı, yaşamını yitirdi. Dağlı'nın cesedi, kaza yerinde jandarma tarafından yapılan inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Devrilen traktörün altında kalan emekli imam öldü

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