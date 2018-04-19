Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı traktörün devrilmesi sonucunda araç altında kalan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Hendek ilçesi Sofular Mahallesi Yeşilyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt yolunda seyir halinde olan Mustafa Saraçoğlu idaresindeki 54 YN 771 plakalı traktöre, aynı istikamette gitmekte olan F.A. idaresindeki 54 ZS 696 plakalı toptancı kamyoneti arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yol kenarında bulunan araziye devrildi. Traktör sürücüsü Mustafa Saraçoğlu devrilen aracın altında kalarak sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılan sürücü Saraçoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör sürücüsü Mustafa Saraçoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsünün ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.