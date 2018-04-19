HABER

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 13:12 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı traktörün devrilmesi sonucunda araç altında kalan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, Hendek ilçesi Sofular Mahallesi Yeşilyurt yolunda meydana geldi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı traktörün devrilmesi sonucunda araç altında kalan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Hendek ilçesi Sofular Mahallesi Yeşilyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt yolunda seyir halinde olan Mustafa Saraçoğlu idaresindeki 54 YN 771 plakalı traktöre, aynı istikamette gitmekte olan F.A. idaresindeki 54 ZS 696 plakalı toptancı kamyoneti arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yol kenarında bulunan araziye devrildi. Traktör sürücüsü Mustafa Saraçoğlu devrilen aracın altında kalarak sıkıştı.
Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılan sürücü Saraçoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör sürücüsü Mustafa Saraçoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsünün ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.