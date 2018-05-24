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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da devrilen traktörün altında kalan sürücü Yaşar Çatal (59), hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU’da devrilen traktörün altında kalan sürücü Yaşar Çatal (59), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu Merkeze bağlı Emir köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilikle uğraşan ve tarladan ot toplamaya giden Yaşar Çatal’ın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası Yaşar Çatal olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi savcının incelemesi sonrası Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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