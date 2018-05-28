Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde çiftçi Mehmet Ekinci (28), tarla sürerken engebeli alanda kontrolünden çıkan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam ilçenin Eniş kırsal mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Ekinci, tarlasını sürdüğü sırada engebeli olan alanda traktörün kontrolünü yitirdi. Devrilen traktörün altında kalan Ekinci, olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörün altından çıkarılan Mehmet Ekinci'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu'naki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü
Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!
Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...
Dünya onu izliyor! Amasya'da 130 yıllık keşif
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...
İsrail basınından, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerle ilgili krizi tırmandıracak iddia!
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler
Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı
ABD ve Çin krizinde flaş gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum