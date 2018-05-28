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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde çiftçi Mehmet Ekinci (28), tarla sürerken engebeli alanda kontrolünden çıkan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde çiftçi Mehmet Ekinci (28), tarla sürerken engebeli alanda kontrolünden çıkan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam ilçenin Eniş kırsal mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Ekinci, tarlasını sürdüğü sırada engebeli olan alanda traktörün kontrolünü yitirdi. Devrilen traktörün altında kalan Ekinci, olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörün altından çıkarılan Mehmet Ekinci'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu'naki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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