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Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 12:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Zebil (64), hayatını kaybetti.

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Zebil (64), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Bademalan Mahallesi yolu Örencik Çeşme mevkiinde meydana geldi. Dereyolu Mevkii'nde bulunan ağılındaki koyunlarını kontrol eden evli ve 4 çocuk babası Mustafa Zebil, traktörle Bademalan Mahallesi'ndeki evine dönmek için yola çıktı. Zebil yönetimindeki 02 EK 023 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Traktörün altında kalan Zebil, yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından Zebil'in cesedi, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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