Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Zebil (64), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Bademalan Mahallesi yolu Örencik Çeşme mevkiinde meydana geldi. Dereyolu Mevkii'nde bulunan ağılındaki koyunlarını kontrol eden evli ve 4 çocuk babası Mustafa Zebil, traktörle Bademalan Mahallesi'ndeki evine dönmek için yola çıktı. Zebil yönetimindeki 02 EK 023 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Traktörün altında kalan Zebil, yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından Zebil'in cesedi, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Türk futbolcunun eşi feci şekilde can verdi
Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'
Japonya'da kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksınlar diye notlarını düşürdüler
Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!
CHP'de büyük değişim geliyor!
Suikastta Mossad şüphesi
Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!
Yok artık! Ünlü şarkıcı yarı çıplak balkonda
Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak
Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!