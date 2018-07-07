Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Yusuf Çelik (60), yaşamını yitirdi.
Olay saat 19.00 sıralarında, Gölcük Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde çalışan Yusuf Çelik, kullandığı 41 GJ 065 plakalı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Traktörün altından çıkarılan Yusuf Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in damadı, ölen kayınbabasının cenazesine kapanarak ağladı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yusuf Çelik'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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