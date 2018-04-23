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Devrilen traktörün altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, zeytinliğini sürerken, devrilen traktörün altında kalan Ayhan Eriş (55), yaşamını yitirdi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, zeytinliğini sürerken, devrilen traktörün altında kalan Ayhan Eriş (55), yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Dombaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Eriş, zeytinliğini sürerken, bilinmeyen nedenle devrilen yönetimindeki traktörün altında kaldı. Eriş'in akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine ailesi, zeytinliğe geldi. Traktörün altında hareketsiz yatan Ayhan Eriş'i gören aile üyeleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Eriş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Eriş'in cansız bedeni, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerince traktörün altından çıkarıldı. Ayhan Eriş'in cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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