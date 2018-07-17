Devrilen traktörün altında kalıp öldü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Mehmet Tuzcu (67), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, kırsal Orhaniye Mahallesi Akköyaltı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Tuzcu, tarlasına zirai ilaç attıktan sonra evine dönmek üzere 16 H 2928 plakalı traktörüyle yola çıktı. Tuzcu yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Traktörün altında kalan 3 çocuk sahibi Tuzcu, yaşamını yitirdi. Mehmet Tuzcu'nun cansız bedeni, kepçeyle traktörün altından çıkarılarak, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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