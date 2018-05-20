Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Gel (49), yaşamını yitirdi.
Kaza, Ödemiş ilçesi kırsal Kaymakçı Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Tarladan evine dönmek için yola çıkan çiftçi Ahmet Gel yönetimindeki 35 ZLN 01 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, traktörün altıhnda kalan Ahmet Gel ağır yaralandı.
Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ahmet Gel, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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