Devrilen traktörün sürücüsü öldü

İMAMOĞLU (Adana), (DHA) - ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan Ali Tatar, yaşamını yitirdi.
İlçenin kırsal Hacı Hasanlı Mahallesi'nde oturan Ali Tatar yönetimindeki traktör, engebeli arazide çift sürerken, devrildi. Traktörün altında kalan Tatar'ı, yakınlarının ihbarı üzerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çıkardı. Ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Tatar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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