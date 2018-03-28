Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Vezirköprü ilçesi Doyran Mahallesi'nde evli ve 3 çocuk babası Saim Azgın'ın (55) tarlayı sürdüğü 55 PA 105 plakalı traktörü devrildi. Yuvarlanan traktörün altında kalan Azgın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saim Azgın'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
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