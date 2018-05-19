Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Almez, yaşamını yitiridi.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Beyce Mahallesi Akyar mevkiinde meydana geldi. Tarlasını süren Mustafa Almez yönetimindeki traktör devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Almez, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Mustafa Almez'in cesedi, otopsi için Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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